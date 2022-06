E-Bike-Fahrer nach Sturz in Großheubach schwer verletzt

Aus bisher unbekannten Gründen stürzte am Mittwoch auf dem Roßhofweg ein 17-jähriger E-Bike-Fahrer. Der junge Mann war gegen 21:00 Uhr auf dem Weg vom Roßhof in Richtung Großheubach unterwegs, als er mit seinem E-Bike stürzte. Der junge Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Erlenbach verbracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Vorfahrt missachtet in Collenberg

Eine Toyota-Fahrerin wollte am Mittwoch, kurz nach 15:00 Uhr, von der Straße „An der Ziegelhütte" in die Bildstraße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Die Insassen in den Pkws blieben glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird jedoch auf etwa 5000 Euro geschätzt.

stru/Polizei Miltenberg