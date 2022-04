E-Bike-Fahrer mit Selbstbau ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Beim Fahrrad handelt es sich um einen Selbstbau, der bauartbedingt Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt. Hierfür wird eine Fahrerlaubnis benötigt, die der Fahrer nicht hatte. Weiter ist das Gefährt versicherungspflichtig. Eine Versicherung war ebenfalls nicht vorhanden. Gegen den Fahrer wird wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Diebstahl vom Schmuck im Juweliergeschäft

Elsenfeld. Am 13.04.22, gegen 14 Uhr, wurde in einem Juweliergeschäft in der Marienstraße durch einen unbekannten Täter Schmuck entwendet. Dieser hielt sich im Geschäft auf, als Verkäufer durch andere Kunden abgelenkt waren und entwendete unbemerkt vier Ringe aus einer der Auslagen. Danach entfernte er sich mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro unbemerkt aus dem Laden.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschreiben werden: insgesamt abgetragene/ungepflegte Kleidung, hellgraue Oberbekleidung, Sonnenbrille, schwarzer Mundschutz.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0