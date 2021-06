E-Bike-Fahrer bedroht Autofahrer in Aschaffenburg

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde ein 56-jähriger Audi-Fahrer in seinem Fahrzeug von einem unbekannten E-Bike-Fahrer beleidigt und bedroht. Der Audi-Fahrer hatte einem schnell fahrenden Radler zuvor im Kreisel Obernauer Str., Ecke Lamprechtstraße die Vorfahrt gewährt. Als der Biker passierte, hupte der 56-Jährige, was den unbekannten Radler dazu veranlasste umzudrehen. Er begab sich an das Fenster des Audi-Fahrers und beleidigte diesen. Im Anschluss wurden dem 56-Jährigen Schläge angedroht, woraufhin sich der E-Bike-Fahrer wieder entfernte. Der unbekannte Biker war circa 50 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er hatte eine Glatze und trug ein weißes T-Shirt, blaue Jeans, sowie eine Brille. Der Mann hatte einen hervorstehenden Bauch und führte ein graues E-Bike der Marke Bulls.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Rollerfahrer hinter Lkw übersehen

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Lkw die Stockstadter Weg von der Darmstädter Straße kommend in Richtung Germanenstraße. Um einer Kehrmaschine das Einfahren von einem Tankstellengelände in den Stockstadter Weg zu ermöglichen, setzte der 19-jährige Lkw-Fahrer zurück. Hierbei übersah er einen Roller Piaggio, der sich hinter seinem Lkw befand. Der 59-jährige Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich Prellungen an Knie und Ellenbogen zu. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Sein Roller erlitt einen Frontschaden in dreistelliger Höhe.

Geparkten Porsche angefahren und geflüchtet

Obernauer Kolonie. Im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr bis Dienstag, 13:30 Uhr beging ein unbekannter Fahrzeugführer Unfallflucht in der Obernauer Straße. Dort wurde ein geparkter Porsche angefahren und im Bereich des vorderen linken Kotflügels verkratzt und eingedrückt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zweifahrer Auffahrunfall mit einem leicht Verletzten

Großostheim. Am Mittwochmorgen, gegen 08 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw BMW 3er die Babenhäußer Straße von Großostheim kommend in Richtung Flugplatz. Noch vor dem Ortausgang bog der BMW-Fahrer nach links ab. Dies erkannte der 36-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf zu spät und fuhr von hinten auf. Als drittes Fahrzeug folgte ein weiterer Pkw BMW 3er, dessen 41-jähriger Fahrer den beiden verunfallten Pkw zusätzlich von hinten auffuhr. Der 36-Jährige VW-Fahrer wurde durch den zweifachen Auffahrunfall leicht an der HWS verletzt. Er wurde von den Rettungskräften vor Ort begutachtet, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war jedoch nicht nötig. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die drei Fahrzeuge wurden in fünfstelliger Höhe beschädigt.

Haus angefahren und geflüchtet

Mainschaff. Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 10:15 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer die Gebäudeecke eines Wohnanwesens in der Oberen Maingasse. Der Putz des Mauerwerks weist nun einen Streifschaden auf. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Unfallflucht in Keilberg

Bessenbach - Keilberg. Am Dienstag, zwischen 01:30 Uhr und 10.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Täter das Heck eines Pkw Opel. Dieser stand in der Hauptstraße geparkt und weist nun Kratzer und eine Delle an der Heckstoßstange links auf. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrzeug verkratzt

Ein unbekannter Täter verkratzte im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 06:45 Uhr einen Pkw Fiat. Dieser stand im Dellweg abgestellt und weist nun eine beschädigte Beifahrertür in vierstelliger Höhe auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg