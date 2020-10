E-Bike aus Mömbriser Garage gestohlen

In der Zeit Mittwoch ca. 19 Uhr, und Donnerstag ca. 6:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein rotes Herren E-Bike der Marke FOCUS. Das Fahrrad wurde aus einer unverschlossenen Garage, in der Straße „Karlesberg“, entwendet. Bei der Rückkehr stellte die Eigentümerin den Diebstahl fest. Der Beuteschaden beträgt ca. 2610 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Rangierunfall

Schöllkrippen. Am Donnerstagmorgen kollidierten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aschaffenburger Straße zwei Autos beim Rangieren. Eine 49-jährige Skoda-Fahrerin übersah einen Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1500 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Marihuana aufgefunden

Karlstein-Dettingen. Zivilbeamte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagnachmittag, am Bahnhof Karlstein-Dettingen, eine 32-Jährige. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Polizeiinspektion Alzenau, anschließend wurde die Dame entlassen.

xere/Polizei Alzenau