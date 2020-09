E-Bike aus Gartenhütte in Schöllkrippen gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 16:45 Uhr, ein rotes Damen E-Bike der Marke TREK. Das Fahrrad wurde verschlossen in einem Geräteschuppen, in der Straße „In der Au“, abgestellt. Der abgeschlossen Schuppen wurde zuvor durch den unbekannten Täter aufgebrochen. Bei der Rückkehr stellte die Eigentümerin den Diebstahl fest. Der Beuteschaden beträgt etwa 3150 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Abfall in Krombach illegal entsorgt

Unbekannte haben im Bereich des Sportplatzes, an einer dortigen Sitzbank, diversen Abfälle illegal entsorgt. Spaziergänger stellten die Ablagerung am Sonntag fest und informierten die Polizei Alzenau. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

stru/Polizei Alzenau