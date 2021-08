Duttenbrunn: Mit Skateboard ins Gesicht geschlagen

Dabei schlug ein 20-jähriger seinem 21-jährigen Kontrahenten mit einem Skateboard ins Gesicht. Der Geschädigte fiel durch den Schlag zu Boden und zog sich unter anderem zwei Platzwunden zu. Beide Beteiligte standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Geldbörse aus Auto entwendet

Karlstadt. Am Freitagmittag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr wurde einer 87-jährigen Frau auf dem Parkplatz des Tegut in Karlstadt die Geldbörse aus dem Kofferraum ihres PKW entwendet. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt unversperrt auf dem dortigen Parkplatz. Die Geschädigte wurde dabei offenbar von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt, sodass eine weitere Person unbemerkt die Geldbörse entwenden konnte. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Beim Überholen zusammengestoßen

Zellingen. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr fuhren zwei Autos auf der Staatsstraße 2300 zwischen den beiden Kreisverkehren in Zellingen hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Fast zeitgleich scherten die beiden Fahrzeugfuhrer zum Überholen aus, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der 25-jährige Unfallverursacher fuhr dabei einem 80-jährigen Auto-Fahrer in die Seite. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Körperverletzung aufgrund zu lauter Musik

Arnstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Arnstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen und einem 35-jährigen. Die Streitigkeit begann aufgrund von zu lauter Musik in der Nacht und mundete in eine körperliche Auseinandersetzung, in der beide Kontrahenten mindestens einmal zuschlugen. Beide Beteiligte erlitten dadurch leichte Verletzungen im Gesicht.

mkl/Polizei Karlstadt