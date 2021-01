Durch Vandalismus Auto in Würzburger Silcherstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Montagabend, 17.40 Uhr und Dienstagmittag, 12.40 Uhr, wurde ein schwarzer Daihatsu in der Silcherstraße beschädigt. Der Wagen war dort ordnungsgemäß durch den 35-jährigen Fahrzeugführer am Fahrbahnrand abgestellt worden. Durch einen unbekannten Randalierer wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Dem Spurenbild nach zu urteilen, wurde dieser mutmaßlich abgetreten. Der Schaden am Auto beläuft sich auf circa 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto in der Würzburger Hartmannstraße beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr und 15:50 Uhr, wurde ein weißer Audi in der Hartmannstraße beschädigt. Der Wagen war dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als die 27-jährige Fahrzeugführerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die linke Fahrzeugseite ihres Autos beschädigt war. Ob ein Unfall dem Schaden zugrunde liegt oder dieser mutwillig herbeigeführt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe am Audi liegt bei rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum Verursacher möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg