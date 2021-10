Durch Überholmanöver Unfall verursacht

Gegen 21 Uhr kam dem Geschädigten in seinem silberfarbenen VW Caddy ein grüner Lkw der Marke Mercedes aus Richtung Lohr entgegen. Als der Lkw von einem dahinter fahrenden Pkw überholt wurde, musste der Geschädigte nach rechts ins Bankett ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr der Geschädigte einen Leitpfosten um. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Am Caddy selbst entstand kein Sachschaden. Bei dem Fahrzeug, das den Unfall verursacht hat, soll es sich um einen weißen Pkw mit MSP-Zulassung gehandelt haben. Mehr ist nicht bekannt.

Geparkten angefahren und geflüchtet

Lohr. Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rexrothstraße in Lohr. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr blieb ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am geparkten silberfarbenen Opel Astra der Geschädigten hängen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien am Opel zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Nach Angaben der Geschädigten müsste es sich beim unfallflüchtigen Fahrzeug um einen dunkelfarbenen VW (evtl. Touran, Tiguan) gehandelt haben. Jener Pkw parkte zuvor rechts neben ihr und müsste folglich einen Schaden an der Stoßstange vorne links haben. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Polizei Lohr/mm