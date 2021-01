Duft verrät Drogenbesitzer in Erlenbach

Am 17.01.2021, wurde gegen 20:35 Uhr, durch eine Streife der Polizei Obernburg, in Erlenbach am Bahnhofsplatz ein junger Mann einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten starken Marihuanageruch wahrnehmen. Schließlich konnten bei dem 20-Jährigen eine geringe Menge Haschisch und ein Joint sichergestellt werden. Den Kontrollierten erwartet nun eine Strafanzeige wegen illegalem Drogenbesitz.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Obernburg

Am 17.01.2021, gegen 16:00 Uhr befuhr eine BMW-Fahrerin die Miltenberger Straße in Obernburg. An der Kreuzung zur Eisenbacher Straße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel-Fahrers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt über 10.000 EUR. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg