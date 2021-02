Drohne am Frankfurter Flughafen: Polizeieinsatz und Einschränkungen im Flugverkehr

Bundes- und Landespolizei waren mit zahlreichen Kräften zur Aufklärung, Fahndung und Gefahrenabwehr im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch Sicherheitsmitarbeiter des Flughafenbetreibers.

Die erste Meldung an die Polizei Frankfurt erfolgte durch einen Jäger, der sich in der Nähe der Startbahn 18 West befand und dort eine größere Drohne gesichtet hatte. In der Folge konnte die oder andere Drohnen an weiteren, verschieden Stellen im gesamten Flughafenbereich, auch durch Einsatzkräfte der Polizei wahrgenommen

werden. Die letzte bestätigte Sichtung war im Bereich der Bundesstraße 43. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine gezielte Störaktion durch unbekannte Täter hin. Die gesichtete Drohne war nach mehreren glaubhaften

Augenzeugenberichten deutlich größer als handelsüblich.

Trotz intensiver Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen konnten die Verursacher und die Drohnen bisher nicht festgestellt werden. Durch die notwendige Unterbrechung des Flugbetriebes kam es in Teilen zu Einschränkungen auf dem Flughafen Frankfurt und im Flugverkehr. Wie der Flughafenbetreiber Fraport AG mitteilte, mussten aufgrund des Vorfalls zwei Flüge annulliert, ein Frachtflug temporär nach Köln umgeleitet werden und zwei Flüge sind verspätet gelandet. Zudemerhielten 23 Flüge eine Ausnahmegenehmigung vom Nachtflugverbot nach 23 Uhr. Dieletzte Maschine startete um 23:29 Uhr.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die Polizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den

Luftverkehr gegen Unbekannt eingeleitet. Zudem können die Verursacher mit erheblichen zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen rechnen.

Die Polizei bitte die Bevölkerung und auch Flughafenmitarbeiter um ihre Mithilfe. Zeugen, die am gestrigen Abend Drohnen am und um den Flughafen und möglicherweise einen Drohnenpilot gesehen haben oder sonstige sachdienliche

Hinweise geben können, mögen sich bitte mit dem 19. Polizeirevier unter 069 /755 11900 oder der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen unter 069 / 34 00 4999 in Verbindung setzen.