Drogenkontrollen am Niedernberger See

Im Verlauf des gestrigen Mittwochs haben Beamte der PI Obernburg und der Sicherheitswacht im Rahmen von Fußstreifen mehrere Betäubungsmittelkonsumenten ertappt, die am See mit Bekannten das schöne Wetter ausnutzten um zu „chillen“. Ein 20-jähriger Hösbacher und sein 20-jähriger Bekannter aus Aschaffenburg wurden von einer Zivilstreife mit einem Joint in der Hand erwischt.

Ein 24-jähriger Schaafheimer konnte ebenfalls jointrauchend angetroffen werden. Bei ihm stellten die Beamten noch eine kleine Menge Marihuana sicher. Da der junge Mann mit dem Auto angereist war, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel des Drogenkonsumenten sicher, um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern.

Ein Überraschungsei im weiteren Sinne hatte ein 28-jähriger Aschaffenburger dabei, der mit seiner Clique ebenfalls am Nachmittag von einer Streife überprüft wurde. In dem Behältnis fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana vor.

Alle ertappten Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Spiegelberührung- geringer Sachschaden

Wörth. Im Begegnungsverkehr ist am Donnerstag Vormittag eine Wörther VW-Busfahrerin verunfallt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Multivan etwas zu weit rechts und streifte daher mit dem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand geparkten Renault-Kastenwagen. Hierbei gingen beide Außenspiegel der Kleinbusse kaputt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Beim Überholversuch verunfallt



Mömlingen. Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Mittwoch Abend gegen 20.30 Uhr von der B 426 gemeldet worden ist. Hier hatte ein BMW-Fahrer auf der Strecke zwischen Mömlingen und Hainstadt zum Überholen angesetzt und fuhr bereits auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Als er sich auf Höhe des vor ihm befindlichen Volvos befand, scherte dessen Fahrer ebenfalls aus, um den vorausfahrenden Lkw zu überholen. Der Volvo krachte hierbei mit seinem linken Kotflügel leicht in die rechte Fahrzeugseite des BMW-Cabrio. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Betrunkene Auto-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen



Obernburg. Eine 55-Jährige ist am Mittwoch Abend gegen 23.15 Uhr angetrunken von einer Polizeistreife angetroffen worden. Passanten hatten in der Römerstraße einen Auto festgestellt, dessen Fahrerin auf Grund ihrer Fahrweise einen betrunkenen Eindruck machte. Eine Streife konnte das verdächtige Fahrzeug in Eisenbach anhalten und die Fahrerin überprüfen. Diese roch tatsächlich stark nach Alkohol, worauf die Beamten einen Alcotest durchführten. Dieser ergab 2,52 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde bei der ausländischen Dame eine Sicherheitsleistung angeordnet. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde die Opelfahrerin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Obernburg. Am Mittwoch Mittag gegen 14.55 Uhr haben Beamte der PI Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 24-jährigen Elsenfelder angehalten nachdem er ihnen mit seinem Auto im Begegnungsverkehr aufgefallen war. Den Beamten war bekannt, dass der junge Drogenkonsument nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der ertappte Schwarzfahrer räumte sein Fehlverhalten ein und setzte seinen weiteren Weg per pedes fort. Ihn erwartet erneut eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei Obernburg