Drogenhandel und Diebstahl von E-Bikes im Kreis Aschaffenburg und Miltenberg: Zehn Verdächtige in Untersuchungshaft

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel und Diebstähle hochwertiger E-Bikes, so die Polizei. Das Verfahren wurde seit November unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt. Zehn der insgesamt 19 ermittelten Tatverdächtigen befinden sich aufgrund des Verfahrens nun in Haft.

Die Männer sind laut in den Fokus der Ermittler gerückt, da gegen sie der Verdacht bestand, zum einen umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln aller Art zu betreiben und zum anderen auch Hinweise vorlagen, dass sie banden- und gewerbsmäßige Diebstähle von hochwertigen E-Bikes begehen.

Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei gleichzeitig 15 Wohnungen, nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten eine Vielzahl an Beweismitteln sicher. So stießen die Polizeibeamten auf insgesamt mehrere Kilo Betäubungsmittel - hierunter Amphetamin, Marihuana, Haschisch und Kokain sowie auch geringe Mengen rezeptpflichtiger Medikamente. Auch Waffen konnten sichergestellt werden. Neben Schlagringen, Macheten und PTB-Waffen fanden die Beamten auch eine „scharfe" Waffe samt Munition. Fündig wurden die Ermittler auch in Sachen mutmaßlichen Drogengelds. Das Bargeld in fünfstelliger Höhe fanden die Polizisten in einem eigens dafür angelegten Versteck. Neben den Beweismitteln für die Rauschgiftgeschäfte stellten die Ermittler auch Gegenstände sicher, die den Diebstahl der E-Bikes und die spätere Hehlerei damit untermauern. Zudem konnte die Ermittlungskommission im Zuge der Ermittlungen auch Hinweise auf gewerbsmäßige Diebstähle hochwertiger Werkzeuge aus Baumärkten erlangen, die möglicherweise der Gruppierung zuzurechnen sind.

Die großangelegte Durchsuchungsaktion der Kripo Aschaffenburg wurde von zahlreichen Kräften der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Miltenberg und der Zentralen Ergänzungsdienste Aschaffenburg sowie dem sachbearbeitenden Staatsanwalt unterstützt. Zudem waren Spezialkräfte und Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei an der Aktion maßgeblich beteiligt.

Unter den 19 Tatverdächtigen, im Alter zwischen 22 und 39, befinden sich drei weibliche Beschuldigte. Zehn der männlichen Beschuldigten sind dem aktuellen Ermittlungsstand nach als Hauptakteure des umfangreichen Drogenhandels und der organisierten Fahrraddiebstähle anzusehen. Sowohl das Rauschgift als auch die gestohlenen Räder sollen die Tatverdächtigen im Raum Aschaffenburg und Miltenberg verkauft haben. Fünf dieser zehn Hauptverdächtigen wurden noch am gleichen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen alle einen Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls sowie des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Mengen. Die andere Hälfte der Hauptverdächtigen wurde bereits vor den Durchsuchungen in Haft genommen. Die Männer befinden sich allesamt nun bayernweit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Betäubungsmittel und den Strukturen des Handels mit den hochwertigen E-Bikes, werden von der Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

Polizei Unterfranken/kick