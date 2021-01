Drogenhändler in Würzburg festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg erhärteten den Verdacht, dass ein 38-Jähriger regen Handel mit Betäubungsmittel treibe. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchten daraufhin am Dienstagmittag Rauschgiftfahnder die Wohnung des Mannes und stießen auf unterschiedliche Betäubungsmittel in größeren Mengen. Insgesamt konnten rund 5,6 Kilogramm Amfetamin, 1 Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Crystal-Meth, 12 Ecstasy-Tabletten, 16 Gramm Haschisch, kleinere Mengen Heroin und Kräutermischungen sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und beschlagnahmt werden. Des Weiteren wurden 23.000 Euro mutmaßliches Drogengeld sichergestellt. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwochmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Würzburger anordnete.

Die Kriminalpolizei ermittelt indes zur Herkunft der Betäubungsmittel und den Hintermännern des Würzburgers, der im Anschluss an die Vorführung einer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.