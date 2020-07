Drogenfahrten, Unfallflucht

In Bürgstadt war es am Nachmittag ein 21-jähriger Pkw-Fahrer, welcher mit drogentypischen Auffälligkeiten auffiel. Am Abend räumte ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einer Kontrolle ein, Marihuana konsumiert zu haben und in Kleinheubach reagierte bei einem Autofahrer ein Urintest positiv auf THC. Die Verkehrsteilnehmer wurden jeweils angezeigt und erwarten neben einem Fahrverbot auch eine saftige Geldbuße.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol

Miltenberg. In der Nacht zum Samstag gegen 03:45 Uhr wollten die Beamten eine Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße durchführen. Bei der Anhaltung eines VW - Polos sprang der Fahrer plötzlich aus dem Fahrzeug, zog sich seine Kapuze über den Kopf und rannte in Richtung Main davon. Die Polizisten konnten den 20-jährigen Flüchtigen in einem Gebüsch am Main stellen. Der Grund seiner Flucht erklärte sich schnell, denn der Heranwachsende hatte 1,02 Promille und keinen Führerschein. Der junge Mann erhielt eine Strafanzeige und wurde nach einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle entlassen.

Betäubungsmittel sichergestellt

Elsenfeld. Am Freitag, 17.07.20, 22.00 Uhr wurde bei einer 20jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt.

Unfallflucht in Mömlingen

Am Samstag, 18.07.20 gegen 00.20 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw, Hyundai und verursachte hier einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen Pick-Up des Herstellers Dodge.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis; Mömlingen

Am Samstag 18.07.20 gegen 01.15 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Hauptstraße. Der 44jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,75mg/l. Der Fahrer ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Meldungen der Polizeiinspektionen Obernburg und Miltenberg