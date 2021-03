Drogen in der Unterwäsche versteckt

Am Samstag gegen 2 Uhr wurden in der Ankergasse eine 18-Jährige und eine 23-jährige von Polizeibeamten angetroffen. Die 18-Jährige verhielt sich sehr nervös und ließ ihren Geldbeutel hinter eine Mauer fallen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnten in dem Geldbeutel Drogen gefunden werden. Bei der Durchsuchung der jungen Frau durch eine weibliche Polizeibeamtin konnten noch weitere Betäubungsmittel in der Unterwäsche der 18-Jährigen aufgefunden werden. Die Frau wird nun wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Mietfahrzeug nicht zurückgegeben

Bürgstadt. Am Freitag gegen 18 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Autohauses in der Straße „Oberer Steffleinsgraben" mit, dass ein Kunde einen gemieteten VW Tiguan nicht wieder zurückgebracht hatte. Die 29-jährige Mitarbeiterin sagte den Polizeibeamten, dass der 47-jährige Kunde den Wagen lediglich ein Wochenende mieten wollte, dann aber den Zeitraum verlängerte. Danach war der Kunde jedoch nicht mehr zu erreichen, sodass das Autohaus die Polizei informierte. Mit dem 47-Jährigen konnte Kontakt aufgenommen werden. Dieser wird nun wegen Unterschlagung angezeigt.

Betrunkener Fahrradfahrer

Miltenberg. Am Samstag gegen 0.45 Uhr wurde ein 48-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Radfahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen und wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Polizei Miltenberg/mm