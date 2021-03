Drogen in der Süßigkeitenpackung - Versteck war nicht gut genug

Mit geladener Pistole im Wagen auf der A3

Goldbach. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagabend, 28.03.2021, gegen 22:30 Uhr, auf der Autobahn A 3 bei Goldbach in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, wurden die eingesetzten Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf eine Schusswaffe samt gefülltem Magazin aufmerksam, die der 40-jährige Fahrer des Mercedes im Fußraum der Beifahrerseite mit sich führte. Bei näherer Betrachtung der Schusswaffe fiel auf, dass dies zwar eine Schreckschusswaffe war, allerdings wurde der Waffenlauf durchbohrt. Im Rahmen der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs wurden noch zwei vollautomatische Softair-Langwaffen aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine hohe Sicherheitsleistung sowie die Sicherstellung der Schreckschusswaffe an. Im Anschluss konnte der 40-jährige seine Fahrt fortsetzen.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach