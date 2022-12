Driftversuch endet in Zellinger Straßengraben

Alle vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, allerdings musste der BMW mit einem Schaden am Unterboden durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden.

Fahrzeug beschädigtund geflüchtet

Zellingen. Am späten Freitagabend wurde ein in der Ortsdurchfahrt in Duttenbrunn geparkter Seat Leon durch eine unbekannte Person angefahren, die im Anschluss von der Unfallstelle flüchtete.Dem Ermittlungsstand nach ist der unfallflüchtige Fahrer in Richtung Zellingen davongefahren. Am Seat entstand ein Schaden von 3.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 in Verbindung zu setzen.

Weihnachtsdeko entwendet

Zellingen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde einem 75-jährigen Zellinger die Weihnachtsdekoration aus dem Vorgarten gestohlen. Der Herr, der den Ortskern bewohnt, hatte eine kleine Nordmanntanne in einem Blumentopf in seinem Vorgarten aufgestellt und diese mit einer Lichterkette geschmückt. Am Freitagmorgen fand der Senior lediglich noch den leeren Blumenkübel vor. Die Polizei Karlstadt bittet um Zeugenhinweise unter 09353/9741-0.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt. Am Freitagvormittag fuhr ein 75-jähriger Opel-Fahrer aus einer Seitenstraße in die Bodelschwinghstraße und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß zwischendenbeiden Fahrzeugen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro.

vd/Polizei Karlstadt