Dreister Birnen-Klau in Lohr

Das Tor des neben der Bundesstraße B 26 gelegenen Grundstücks war zudem mittels Vorhängeschloss und Expander-Bändern gesichert. Das Schloss wurde vermutlich gewaltsam entfernt. Die Expander-Bänder wurden nach dem Abernten von geschätzt 900 kg Birnen durch den bislang unbekannten Täter wieder angebracht. Hinweise unter der Tel. 09352/8741-0 erbeten.

Erneuter Diebstahl einer Auto-Antenne

Lohr. Am Mittwoch, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde zum wiederholten Mal eine Antenne von einem Fahrzeug entwendet. Der blaue Skoda Fabia stand auf einem geschotterten Parkplatz oberhalb von Haus 6 des Bezirkskrankenhauses. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 Euro. Zum Täter liegen bislang keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lohr. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist am Sonntagmorgen um 1.20 Uhr ein 18-jähriger Lohrer auf der Bundesstraße B 276 unterwegs gewesen. Der junge Mann war mit seinem Mofa aus Richtung Partenstein her kommend in Fahrtrichtung Lohr unterwegs. Der herannahenden Streife fiel bei der Nachfahrt auf, dass das Mofa mit rund 40 km/h deutlich schneller unterwegs war als zulässig. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bei Mofas liegt bei 25 km/h. Der Fahrer konnte bei der anschließenden Kontrolle lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen, die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte ihm jedoch.Den „Mofafahrer" erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sattelzug mit Reifenplatzer

Lohr. Am Samstag, um 12.50 Uh, kam es zu einem „Reifenplatzer" am Auflieger eines Sattelzuges. Die Sattelzugmaschine mit angehängtem Auflieger war aus Richtung Marktheidenfeld kommend in Fahrtrichtung Lohr unterwegs, als auf Höhe Rodenbach der rechte Reifen der vorderen Achse des genannten Aufliegers platzte. Durch die weggeschleuderten Reifenteile wurden zwei Autos des nachfolgenden Verkehrs an Windschutzscheiben und Motorhaube beschädigt. Der entstandene Fremdschaden kann auf ca. 3300 Euro beziffert werden.

Der vorbildliche Lenker des Sattelzuges sowie die weiteren Unfallbeteiligten, hatten die Unfallstelle bei Eintreffen der Polizeistreife bereits abgesichert und kümmerten sich um den Austausch aller zur Schadensregulierung relevanten Daten. Bei der Begutachtung des geplatzten Reifens war keine Ursache auszumachen. Der Fahrer wurde mündlich verwarnt.

mkl/Polizei Lohr