Dreiste Unfallflucht - Autofahrerin erfasst Schülerin in Elsenfeld und fährt weg

Zur Unfallzeit liefen laut Polizei zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre alt auf dem Gehweg der Erlenbacher Straße. Höhe der Elsavaapotheke wollten die Mädchen die Straße überqueren und Richtung Bahnhof laufen. Eine Elsenfelderin, die mit ihrem Auto vom Stachus aus Richtung Ortsmitte unterwegs war, hielt ihr Fahrzeug an und ließ die beiden Mädchen die Straße überqueren. Eine aus Richtung Shelltankstelle kommende Autofahrerin ließ die Mädchen nicht über die Straße gehen, sondern fuhr an dem stehenden Wagen vorbei Richtung Stachus.

Hierbei streifte ihr Fahrzeug die 12-jährige Schülerin mit dem Außenspiegel und überfuhr den rechten Fuß des Mädchens. Die ca. 35 Jahre alte Fahrerin schrie die beiden Mädchen laut an, blieb jedoch nicht stehen sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sie soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben. Die verletzte Schülerin wurde von einem alarmierten Sanka ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht.

An Zaun hängengeblieben

Klingenberg. Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Nachmittag gegen 17.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet worden. Eine Anwohnerin der Rosenbergstraße befand sich zur Unfallzeit im Garten und hörte von der Straße her einen Knall. Als sie die Ursache des Lärms erkundete, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer am Grundstückszaun hängen blieb und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Beim Einkaufen verletzt

Erlenbach am Main. Beim Einladen gekaufter Ware ist eine Erlenbacherin am Mittwoch Nachmittag gegen 16.55 Uhr leicht verletzt worden. Die 33-jährige Frau war gerade dabei, gekaufte Ware aus ihrem Einkaufswagen in den Pkw zu laden. Ein Mönchberger Rentner, der mit seinem Pkw Mercedes zur gleichen Zeit auf dem Kundenparkplatz rangierte, schob den Einkaufswagen der Erlenbacherin mit seinem Pkw gegen deren Pkw. Diese befand sich zwischen Einkaufswagen und Pkw und wurde bei dem Rangiermanöver leicht eingeklemmt. Sie begab sich in ärztliche Behandlung, Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Bauschutt abgelagert

Sulzbach. In der Zeit von 27.04.2022 (Mi) - 04.05.2022 (Mi) ist in der Alten Kleinwallstädter Straße von Unbekannten auf einem Wiesengrundstück Bauschutt abgeladen worden. Anwohner die Hinweise auf den Umweltsünder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sandsteinmauer besprüht

Kleinwallstadt. In der Zeit von 29.04.2022 00:00 (Fr) - 04.05.2022 23:59 (Mi) haben Unbekannte die Sandsteinmauer am Seniorenheim der Rohschen Stiftung besprüht. Die Schmierfinke benutzten hierzu schwarze Sprühfarbe und hinterließen einen Spruch in türkischer Sprache „ich gebe auf". Der Sachschaden dürfte ca. 500 Euro betragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg