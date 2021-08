 Dreijähriger stößt mit Radfahrer in Mainaschaff zusammen

Ein Radfahrer befuhr die Stockstadter Straße in Richtung Mittelweg, als der kleine Junge unvermittelt hinter einem geparkten Auto vom Gehweg auf die Fahrbahn rannte um diese zu queren. Beide kamen zu Sturz und verletzten sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Die Eltern des Jungen waren vor Ort. Ein Rettungsdienst wurde vorsorglich hinzugezogen, jedoch konnten beide Beteiligten nach der Erstversorgung der Schürfwunden vor Ort den Heimweg antreten. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle festgestellt

Am Donnerstagnachmittag konnte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Dämmer Steg einen zurückliegenden Fahrraddiebstahl aufklären. Ein 24-Jähriger wurde mit seinem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen und gab an, dass er dieses bereits seit vielen Jahren in Besitz habe. Es stellte sich jedoch heraus, dass es bereits 2016 in Aschaffenburg gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Zahlreiche Graffiti in Innenstadt

Am Donnerstagnachmittagteilte ein Bürger aus der Heinsestraße mit, dass an einem Gebäude ein Graffiti gesprüht wurde. Bei der Aufnahme stellte die Streife noch eine Vielzahl an weiteren Schmierereien in den angrenzenden Straßenzügen fest. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise, dass ein unbekannter männlicher Täter gegen 01.17 Uhr in der Heinsestraße diese Graffitis sprühte. Sollte jemand weitere verdächtige Beobachtungen in der Nacht im Bereich Heinsestraße - Goldbacher Straße - Bodelschwighstraße getätigt haben, wird gebeten unter der Telefonnummer: 06021/857-0 Kontakt mit der Polizei Aschaffenburg aufzunehmen.

Drei Fahrräder tagsüber aus Garten entwendet - Zeugen gesucht: Mainaschaff

Gleich drei Fahrräder wurden am Donnerstag im Zeitraum zwischen 12.00 - 14.00 Uhr aus einem Garten in der Straße „Am Roten Heiligen" entwendet. Hierbei handelt es sich um zwei hochwertige Kinder-Mountainbikes in blau/orange bzw. grün/schwarz sowie ein silbernes Herren-Mountainbike. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen hierzu getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc