Drei Wildunfälle im Landkreis Main-Spessart

Rechtenbach. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Audi kam es am Montagmorgen um 05:45 Uhr zwischen Rechtenbach und Lohr auf der Bundesstraße B26. Das Reh überlebte die Kollision und verschwand von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Steinfeld. Auch bei einem weiteren Wildunfall am Montagmittag um 14.10 Uhr auf der Kreisstraße MSP 24 von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Steinfeld überlebte das Reh den Zusammenstoß und lief davon. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Partenstein. Ein weiteres Reh rannte nach der Kollision mit einem Mazda am Dienstagmorgen um 5.35 Uhr auf der Staatsstraße 2317 von Krommenthal kommend in Fahrtrichtung Partenstein weiter. Der Schaden am Wagen beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Auto in Lohr

Lohr. Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 900 Euro entstand am Montagmorgen um 7.55 Uhr an einem Suzuki und einem Sattelanhänger auf der Bundesstraße B26. Ein aus Richtung Aschaffenburg kommender 23-jähriger Kraftfahrer befuhr die Abfahrt der B26, um auf die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lindig-Siedlung abzubiegen. Beim Abbiegevorgang ordnete der Fahrzeuglenker seine Sattelzugmaschine weit links ein, um ausholen zu können. Dabei übersah der Mann einen Pkw, welcher sich bereits rechts neben seinem Fahrzeug eingeordnet hatte. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Ford-Transit touchiert und abgehauen

Frammersbach. Am Montag zwischen 08:25 Uhr und 11:35 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen weißen Ford-Transit im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Kleintransporter stand im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand der Spessartstraße. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Hinweise zu einem tatverdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/87410 entgegen.

Sachbeschädigung im Lohrer Parkhaus

Lohr. Im Altstadtparkhaus in der Haaggasse wurde im Tatzeitraum vom 05.04.2021 bis 08.04.2021 ein Prospektständer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 135 Euro. Außerdem wurde ein Eimer entwendet. Wie bereits am 11.04.2021 berichtet, konnte am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr eine dunkel gekleidete, männliche Person im Bereich der Kellereigasse gesichtet werden, welche Stadtpläne umherschmiss und schließlich im Parkhaus verschwand. Ermittlungen folgen. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/87410 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr