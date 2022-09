Drei Verletzte nach Unfall zwischen Seligenstadt und Rodgau

Kurz nach 7.30 Uhr kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall auf der Landstraße L3121 zwischen Seligenstadt und Rodgau. An der Ampelkreuzung in die Straße Blumenau stießen die mit drei Personen besetzten Fahrzeuge frontal zusammen. Erste Meldungen, wonach Personen eingeklemmt sein sollten, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Alle drei Insassen wurden von einem Notarzt erstversorgt und in Schockräume umliegender Krankenhäuser eingeliefert.

Rückstau bis zur A3

Die Feuerwehr Rodgau sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf. Durch den Unfall war die L3121 zunächst voll und später halbseitig gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Zeitweise staute sich der Verkehr bis an die Autobahn A3 zurück. Gegen 8.50 Uhr war die Einsatzstelle geräumt und die Sperrung wurde aufgehoben.

Zur Schadenshöhe lagen am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben vor.

Armin Lerch