Drei Verletzte nach Unfall in Tauberbischofsheim

Ein 79-Jähriger fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Ford Focus den Zubringer der Landesstraße 578 in Richtung der Würzburger Straße entlang. An der Kreuzung Würzbuger Straße / Kachelstraße übersah er den bevorrechtigten und von links kommenden VW Golf einer 18-Jährigen und fuhr in die Straße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die 68-jährige Beifahrerin des Mannes und die 18-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die drei Personen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

stru/polizei Heilbronn