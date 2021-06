Drei verletzte nach Unfall in Neustadt

Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr gegen 7.10 Uhr mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Lohr. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Golf auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Jeep, welcher durch den Anstoß zunächst an die rechte Böschung gedrückt wurde. Anschließend schleuderte der Jeep auf die linke Fahrbahnseite und blieb erst an der dortigen Leitplanke stehen.

Der Golf des Unfallverursachers wurde durch den Anstoß nach rechts geschleudert und kollidiert dort mit einem Citroen. Der 57-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 34-jährige Citroen-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Neustadt wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugerufen.

An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Geparktes Auto in Lohr beschädigt - Unfallflucht

Lohr. Auf dem Parkdeck an der Ignatius-Taschner-Straße in Lohr am Main wurde am Dienstag zwischen 09.00 und 13.30 Uhr ein schwarzer Pkw Audi A 4 leicht beschädigt. Die Fahrerin erkannte bei ihrer Rückkehr einen Streifschaden auf der Fahrerseite ihres Fahrzeuges. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Aus- oder Ausparken durch einen anderen Pkw entstanden ist. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr