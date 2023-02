Drei Verletzte nach Unfall in Goldbach

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Opelfahrer von Aschaffenburg kommend auf die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Suzuki und kollidierte frontal mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde nach ersten Erkenntnissen sowohl der Unfallverursacher wie auch die 19-jährige Suzuki-Fahrerin und eine 17-jährige Beifahrerin im Suzuki leicht verletzt. Alle drei wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden, was zu Rückstaus in beiden Richtungen führte.

Ralf Hettler