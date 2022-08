Drei Verletzte nach Unfall auf der A3 bei Rohrbrunn

Gegen 16 Uhr war ein 83-jähriger Mazda-Fahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Raststätte Rohrbrunn fuhr der Senior aus bislang ungeklärten Gründen auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug auf. Anschließend konnte er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden per Rettungswagen zur Abklärung in Krankenhäuser eingeliefert. Eine 82-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz wurde aufgrund einer kürzlich vorangegangenen Operation mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Während der Lastwagenfahrer die Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, musste der Mazda abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Oberndorf, Esselbach, Altfeld und Marktheidenfeld sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Richtungsfahrbahn musste für über eine Stunde komplett gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte.

Ralf Hettler