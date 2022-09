Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Karlstein-Dettingen

Gegen 19 Uhr war es in der Straße Am Sportplatz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Nissan gekommen. Bei der Kollision wurden sowohl der 23-jährige BMW-Fahrer als auch der 70-jährige Nissan-Fahrer und dessen Beifahrer verletzt. Alle drei mussten nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin und dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr Karlstein sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Straße war während der Unfallaufnahme über eine Stunde komplett gesperrt. An beiden Autos entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

rah