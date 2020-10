Drei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Lohr

Am Montag gegen 19:07 Uhr kam es auf der Kreuzung B26/ Jahnstraße auf Höhe des dortigen McDonalds zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem BMW. Der 30-jährige BMW-Fahrer wollte aus der Stoltestraße kommend die B26 queren und in die Jahnstraße einfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Krankenwagen, der aus Richtung Sackenbach kam. Die 25-jährige Fahrerin des Krankenwagen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal in die Fahrerseite des BMW. Sie, ihr 31-jähriger Beifahrer, sowie der Unfallverursacher kamen mit mittelschweren Thoraxverletzungen in Kliniken. Zur Unfallaufnahme war die B26 kurzzeitig gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000,00 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum von Freitag auf Sonntag beschmierten Unbekannte die Ersatzbänke des SV Sendelbach am dortigen Fußballplatz. Mit blauer und weißer Farbe wurden diverse sog. „Tags" und Schimpfworte hinterlassen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 09352/8741-0

Diebstahl aus Auto

Frammersbach. In der Zeit von Freitag auf Montag wurden aus einem in der Gewerbestraße geparkten Kleintransporter verschiedene Werkzeuge, insbesondere Sägen, entwendet. Hierzu hebelte der unbekannte Täter die zweiflügelige Hecktür des Transporters auf. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf lediglich ca. 50 Euro, der Wert der Beute wird auf ca. 6.000,00 Euro beziffert.

Mit Motorroller, aber ohne Führerschein unterwegs

Ein 30jähriger wurde am Montag gegen 11:15 Uhr in der Herbertshainer Straße mit seinem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er den für das Gefährt erforderlichen Führerschein nicht besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Pkw aufs Dach gelegt und abbgehauen Neustadt. Am Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr erging Mitteilung über einen verunfallten Pkw, der im Grünstreifen neben der Fahrbahn zwischen Erlach a. Main und Ansbach auf dem Dach lag. Vor Ort wurden keine Personen mehr angetroffen, jedoch konnte der verantwortliche Fahrer schnell ermittelt werden. Da bei dem vorangegangenen Unfall der Zaun einer Rinderkoppel beschädigt wurde, wird gegen den 51jährigen nun eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt. Die auf der Weide befindlichen Rinder kamen mit dem Schrecken davon. Der Restwert des schrottreifen Pkw wird auf 5.000,00 Euro geschätzt.