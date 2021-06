Drei Verletzte bei Unfall in Elsenfeld

Im Audi wurde der 56-jährigeFahrer und dessen Mitfahrerin verletzt; alle Beteiligten wurden mittels Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht; die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr aus Elsenfeld war vor Ort und band auslaufende Betriebsstoffe.

Vorfahrt missachtet - Kind leicht verletzt

Elsenfeld. Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr fuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerincvon Hausen kommend in den Kreisverkehr der Staatsstraße 2309 ein. In diesem Kreisverkehr fuhr zu dieser Zeit ein Pkw, BMW und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In dem Pkw, BMW wurde hierbei ein 13-jähriges Kind leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro beziffert; auch hier war die Feuerwehr Elsenfeld vor Ort und regelte den Verkehr.

Auto mutwillig beschädigt

Erlenbach a. Main. Am Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr wurde ein geparkter Pkw, Opel durch 3 bislang unbekannte Personen beschädigt.Das Fahrzeug war in der Mechenharder Straße abgestellt und wurde im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Die 3 Tatverdächtigen waren vermutlich mit Fahrrädern unterwegs. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.