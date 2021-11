Drei Verletzte bei Unfall am Morgen auf der Großostheimer Straße in Aschaffenburg

Gegen 7 Uhr war ein 43-jähriger Skodafahrer stadtauswärts unterwegs, als er in der Nähe des Polizeipräsidiums vermutlich die vor ihm an einer Ampel stehenden Autos zu spät erkannte. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf die Yamaha eines 17-jährigen Motorradfahrers. Anschließend schob der Skoda des Unfallverursachers einen Mercedes, Volvo sowie Seat aufeinander.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 43-Jährige, der Motorradfahrer sowie ein 36-jähriger Mitfahrer aus dem Mercedes derart verletzt, dass sie in ein Krankenhaus mussten. Drei der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte und reinigte die Fahrbahn.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge stand lediglich eine Fahrspur zur Verfügung, was zu Behinderungen führte. So staute sich der Berufsverkehr auf der Großostheimer Straße in beide Richtungen. Auch auf den Ausweichrouten stockte der Verkehr.

