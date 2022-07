Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Karlstadt-Karlburg

Ein 44-jähriger Skoda-Fahrer war auf der besagten Strecke in Fahrtrichtung Karlstadt unterwegs und wollte gegen 14:30 Uhr nach links in Richtung Harrbach abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Dacia, so dass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sowohl die beiden Insassen des Skodas, als auch die 49-jährige Dacia-Fahrerin, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst nach erfolgter Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Es entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ca. 7.500 Euro.

Die Feuerwehren Karlburg und Karlstadt waren mit zahlreichen Kräften vor Ort und unterstützten bei den verkehrslenkenden Maßnahmen und Reinigungsarbeiten. Die Staatsstraße musste während der Sachverhaltsaufnahme für die Dauer von ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Betrunken abgeflogen

Eußenheim-Bühler. Zu viel getankt hatte in den morgenstunden am Samstag eine VW-Fahrerin aus dem Landkreis Main-Spessart, die gegen 01:45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Münster und Bühler unterwegs war. Die letzte Rechtskurve vor Bühler schaffte die Dame nicht mehr, was zur Folge hatte, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam und dabei ein Verkehrszeichen überfuhr, bevor die Fahrt schließlich im Gartenzaun eines Anwohners endete.

Da von der Unfallverursacherin Alkoholgeruch ausging, wurde ihr ein Alkotest angeboten, der einen unrühmlichen Wert von umgerechnet 1,82 Promille zu Tage brachte. Dies hatte zur Folge, dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein eingezogen wurde.

Am nicht mehr fahrbereiten VW der Dame entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 3.500 Euro, der Schaden am Verkehrszeichen und dem Gartenzaun beläuft sich auf insgesamt 400 Euro. Die VW-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt