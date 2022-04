Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Elsenfeld

Zwei Menschen wurden am Dienstagnachmittag im Elsenfelder Ortsteil Rück verletzt. Gegen 14 Uhr war ein 79-Jähriger Toyotafahrer auf der Staatsstraße 2308 von Rück kommend in Richtung Eschau unterwegs. In Höhe des Klosters Himmelthal, verlor er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Toyota kam auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Mini kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde am Mini das linke Hinterrad herausgerissen, er drehte sich um 180 Grad und landete in einem Wiesenstück.

Glück im Unglück hatten beide Fahrzeugführer. Sowohl der Unfallverursacher wie auch die 51-Jährige Minifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zu einer weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Anders erging es den beiden Fahrzeugen. Beide haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Die Feuerwehren aus Rück-Schippach und Elsenfeld sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke kurzzeitig komplett gesperrt werden, ansonsten konnte der Verkehr einspurig wechselseitig an der Unfallstelle vorbeiziehen.

Ralf Hettler