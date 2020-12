Drei Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Nach Spiegelberührung geflüchtet

Lohr a.Main/Main-Spessart Am Mittwochmorgen befuhr eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Raum Main-Spessart mit ihrem Toyota in grau die Bundesstraße 26 von Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Lohr a.Main. Auf Höhe der Tierarztpraxis Zorn kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Fahrzeug der Toyota-Fahrerin entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Der Unfallgegner entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Dabei handelte es sich um ein braunes Fahrzeug.

Zusammenstoß bei Überholvorgang und geflüchtet

Neuendorf/Main-Spessart Am Mittwochmorgen befuhr ein 82-jähriger Volkswagenfahrer die Bundesstraße 26 von Lohr a.Main kommend in Richtung Neuendorf. Der VW Fahrer scherte nach links aus, um zwei vor ihm fahrende Lastwagen zu überholen. Als er sich auf der Höhe des Anhängers des vor ihm fahrenden Lastwagen befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der rechten Fahrzeugseite des VW Fahrers und der linken Anhängerseite des Lastwagenfahrers. Der Lastwagen setzte seinen Überholvorgang fort und entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit.

An dem roten VW Golf wurde der rechte Außenspiegel beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300,00 Euro.

Nach Zusammenstoß entfernt

Frammersbach/Main-Spessart Am Mittwochmorgen fuhr eine 80-jährige Fiat-Fahrerin in der Lohrer Straße aus ihrer Garage. Verkehrsbedingt musste die Fahrzeugführerin warten. Plötzlich hörte die Fahrerin einen lauten Schlag und ein roter Pkw fuhr zur gleichen Zeit in Richtung Partenstein davon.

An dem Fiat wurde die Heckstoßstange beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Der Unfallbeteiligte entfernte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr