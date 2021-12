Drei Unfallfluchten in Würzburg

VW verkratzt - Radfahrer gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag gegen 16:25 Uhr, wurde in der Veitshöchheimer Straße ein VW durch einen bislang unbekannten Radfahrer beschädigt. Die Fahrerin eines silbernen VW wollte vom öffentlichen Parkplatz, gegenüber der Bismarkstraße, in die Veitshöchheimer Straße nach rechts einfahren. Verkehrsbedingt musste sie auf dem Gehweg warten. Zur selben Zeit fuhr der Radfahrer ohne Beleuchtung und verbotswidrig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Friedensbrücke kommend auf dem Gehweg in Richtung Brücke der Deutschen Einheit.

Der Unbekannte konnte noch rechtzeitig bremsen, schlug jedoch mehrmals mit seiner Hand gegen die Beifahrerscheibe des Autos und regte sich lautstark auf. Beim anschließenden Herumreißen seines Fahrrades verkratze er mit den Pedalen die beiden Türen des VW auf der Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Die Schadenhöhe am Pkw beträgt nach aktuellem Stand rund 1.000 Euro.

Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 1,80 Meter groß

Circa 40 Jahre alt

Kurze nackenlange Haare

Trug schwarze Bekleidung

Trug einen Fahrradhelm

Kleintransporter beschädigt - Weißer Lastwagen gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr, wurde in der Petrinistraße ein orangefarbener Kleintransporter der Marke Mercedes von einem unbekannten Lkw-Fahrer beschädigt. Während der Geschädigte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte, fuhr ein weißer Lkw beim Vorbeifahren gegen den rechten Außenspiegel des Mercedes. Die Schadenshöhe wird mit rund 200 Euro angegeben.

Renault beschädigt - Verursacher flüchtet

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Dienstagabend, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, wurde in der Mönchbergstraße ein weißer Renault durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden an der Türe hinten links liegt bei rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in allen drei Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg