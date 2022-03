Drei Unfallfluchten in Aschaffenburg und Haibach

Seat im Aschaffenburger Luitpold-Parkhaus angefahren - Zeugen gesucht

Innenstadt. Am Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Seat. Das Fahrzeug war im Zeitraum von 09:54 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Ebene C des Parkhauses in der Luitpoldstraße abgestellt. Nun weist es einen Schaden links am Fahrzeugheck auf. Dieser beläuft sich in Höhe von etwa 1000 Euro.

Mercedes gestreift und geflüchtet

Schweinheim. Im Steinweg wurde am Sonntag, in der Zeit von 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, ein Pkw Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz und weist nun einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugflanke auf. Der Besitzerin entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Mitsubishi auf Friedhofs-Parkplatz angefahren und davongefahren

Haibach. Am Sonntag wurde um 15 Uhr ein Mitsubishi auf dem Parkplatz am Friedhof in der Ringwallstraße abgestellt. Als die Fahrzeugführerin eine halbe Stunde später zurückkehrte, wies der Wagen frische Kratzer an der Heckstoßstange auf. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher hatte sich nicht um eine Schadensregulierung bemüht. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

16-Jähriger mit Cannibis erwischt

Innenstadt. Am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, bestreiften Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg den Pompejanumsgarten. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde bei einem 16-jährigen Aschaffenburger eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Elternteil des 16-Jährigen hinzugezogen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

dc/Meldungen den Polizei Aschaffenburg