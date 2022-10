Drei Unfallfluchten im Kreis Miltenberg - Polizei sucht Zeugen

Als er gegen 22 Uhr am Abend zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden in den beiden rechten Fahrzeugtüren. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sich der Unfallort direkt am Radweg zum Schleusendamm hin befindet, hofft die Polizei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Niedernberg. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, bei Niedernberg. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer fuhr von Großwallstadt aus kommend offenbar in dem am Silbersee gelegenen Kreisverkehr ein. Als er diesen an der Ausfahrt Ortsmitte / Honisch Beach verlassen wollte, verlor der Unbekannte am Steuer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel befindlichen Wegweiser. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 06022/629-0.

Miltenberg. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, wurde in der Bischoffstraße ein geparktes Firmenfahrzeug von einem bislang noch unbekannten Verursacher beschädigt. Offenbar wurde der weiße Opel Vivaro von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert, wodurch ein Streifschaden an der Fahrertür entstand. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur.

In diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken