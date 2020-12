Drei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Lohr

Neustadt a.Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Dienstagabend auf Mittwochmorgen wurde in der Hauptstraße 1 in Neustadt a.Main ein Bushäuschen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug komplett beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen oder Ähnliches handeln. Der Sachschaden am Dach beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei Lohr a. Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

Unfallflucht in Lohr in der Sendelbacher Straße

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am 15.12.2020 gegen 12 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sendelbacher Straße in Lohr a.Main zu einer vermeintlichen Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge will gesehen haben, dass ein silberfarbener VW Golf beim Rückwärtsausparken gegen einen blauen Audi A3 gefahren ist und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat. Leider hinterließ der Fahrer / die Fahrerin weder ihre / seine Personalien, noch informierte er / sie die Polizei. Der Sachschaden am angefahrenen Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unfallflucht in Lohr an Obertorkreuzung

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am 15.12.2020 ereignete sich gegen 11 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Obertorkreuzung in Lohr a.Main. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem blauen Dacia Dokker von Gemünden kommend auf dem Weg in Richtung Aschaffenburg und musste aufgrund einer roten Ampel halten. Während der Rot-Phase war die Lichtzeichenanlage für die Linksabbieger in Richtung Ludwigstraße grün. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, um den Geschädigten zu überholen und anschließend links abzubiegen. Während dem Überholvorgang fuhr das bislang unbekannte Fahrzeug den linken Außen-spiegel des Dacia ab. Laut Angaben des Geschädigten könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen SUV oder ein ähnliches Fahrzeug handeln. Leider hielt der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin nicht an und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Der Sachschaden am angefahrenen Pkw beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Auffahrunfall in Lohr

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall kam es am 15.12.2020 gegen 16 Uhr. Zur Unfallzeit musste eine 26jährige Golf-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr ebenfalls in Richtung Gemünden fahrender 52jähriger Mann erkannte dies und hielt mit seinem Audi A4 hinter dem VW. Ein 28jähriger Mann realisierte die Situation leider zu spät und fuhr dem Audi mit seinem 3er BMW hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den VW der 26jährigen geschoben.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.500 €.

dc/Meldungen der Polizei Lohr