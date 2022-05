Drei Schwerverletzte nach Unfall in Großostheim

Drei Schwerverletzte und ein Opel Corsa als Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag, gegen 23:50 Uhr, in Großostheim-Wenigumstadt ereignet hatte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Opel, besetzt mit drei Insassen, den Pfaffenberg von einem Feldweg kommend in Richtung Ortsmitte. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der dortigen Böschung mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden die drei 17-Jährigen schwer verletzt - nach derzeitigem Ermittlungsstand war keiner der drei angeschnallt. Einer der Insassen erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen und musste in die Sana-Klinik Offenbach gebracht werden, die 17-jährige Insassin erlitt eine ausgekugelte Schulter und wurde ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Der mutmaßliche Eigentümer des Fahrzeuges erlitt einen Oberschenkelbruch und diverse innere Verletzungen, sodass er mit Hubschrauber in die Uniklinik Frankfurt geflogen werden musste.

Einen der Insassen mussten die Feuerwehren aus Großostheim und Wenigumstadt mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Autowrack befreien, bevor die Wehren die Unfallstelle für die weiteren Rettungskräfte ausleuchteten.

Nachdem die Fahrereigenschaft des Fahrers vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte und aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Verkehrsunfallsachverständiger zur Klärung des genauen Unfallherganges hinzugezogen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Sicherstellung des Corsa, der Oberbekleidung der Insassen sowie eine Blutentnahme der Verletzten an. Im Auto hatten die Beamten Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum gefunden.

Der Wagen war aktuell nicht zum Straßenverkehr zugelassen - es waren entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Keiner der mutmaßlichen Fahrer konnte eine Fahrerlaubnis vorweisen. Die weiteren Ermittlungen aufgrund der vorliegenden Verstöße Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstöße gegen Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz werden vom Unfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

dc/Polizei Aschaffenburg/Ralf Hettler