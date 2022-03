Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf Aschaffenburger Südring

Eine 77-jährige Daimler-Fahrerin ist, unmittelbar nachdem sie in Fahrtrichtung Obernau aufgefahren war, aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Mini einer 56-Jährigen kollidiert.

Die beiden Fahrzeugführerinnen und der 82-jährigig Beifahrer im Daimler erlitten hierbei schwere Verletzungen und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Des Weiteren entstand hoher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme, die durch Feuerwehr und Straßenmeisterei unterstützt wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

25-Jähriger unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle in der Ernsthofstraße konnten am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, bei einem 25-jährigen Golffahrer Anhaltspunkte für einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Annahme der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Der junge Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seine Weiterfahrt wurde untersagt. Sollten auch im Blut des Mannes Drogen nachgewiesen werden, erwartet ihn ein hohes Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Aschaffenburg. Gegen 23.45 Uhr am Samstagabend war ein 60-jähriger mit seinem Peugeot in der Obernauer Straße in Fahrtrichtung Sulzbach unterwegs, als ein entgegenkommender Geländewagen, vermutlich ein Range Rover, leicht auf die linke Fahrspur geriet und es zu einer Spiegelberührung kam. Der unfallverursachende Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Von dem Pkw ist das Teilkennzeichen „AB-D..." bekannt. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort haben Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Pkw, oder des Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Betrunkener Fahrer bricht aus dem Auto auf die Fahrbahn

Aschaffenburg. Gegen 04:45 Uhr am Sonntagmorgen stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen stehenden VW Golf in der Mörswiesenstraße fest, bei dem die Fahrertür geöffnet war. Bei genauerem Hinsehen fiel den Beamten auf, dass sich der Fahrer des Pkw aus dem Fahrzeug lehnte und sich auf die Straße übergab. Noch bevor die Streife an dem Pkw angekommen war, setzte der Fahrer, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg seine wenige Meter Fahrt fort, bevor er zur Kontrolle angehalten werden konnte. Hier konnte letztendlich starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der junge Mann, um eine anschließende Blutentnahme kam er jedoch nicht herum. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Diebstahl aus Metzgerei

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 20.14 Uhr, und Samstag, 5:50 Uhr, wurde aus einem versperrten Schrank in einer Metzgerei in der Steingasse ein Bargeldbetrag von über 1.500 Euro entwendet.

Ob der bislang unbekannte Täter den Schrank gewaltsam geöffnet hat, oder sich mit einem in der Metzgerei befindlichen Schlüssel Zugang verschafft, konnte bei der Tatortbegehung nicht abschließend festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg, die wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls Ermittlungen führt, bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise.

Bei Ruhestörung Haschisch aufgefunden

Aschaffenburg. Gegen 23:55 Uhr waren Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg wegen einer Ruhestörung in der Bollenwaldstraße. Bei Erblicken der Streife versuchte ein 18-Jähriger sich offenbar hinter einem Gebäude zu verstecken. Aufgrund des auffälligen Verhaltens wurde er einer Kontrolle entzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er versucht hatte, sich einer geringen Menge Haschisch zu entledigen. Im Rahmen der noch vor Ort eingeleiteten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er das Rauschgift von einem andern, ebenfalls anwesenden 18-Jährigen erhalten hatte. Beide müssen sich nun wegen einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Verbotene Waffe mitgeführt

Aschaffenburg. Gegen 00:10 Uhr am Sonntagmorgen wurde ein 19-Jähriger am Roßmarkt kontrolliert, der augenscheinlich einen Gegenstand hinter seinem Rücken verbergen wollte. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um ein sog. Butterflymesser handelte. Es handelt sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Da hier bereits der Besitz strafbar ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Messer wurde sichergestellt.

Verbaler Streit endet mit Schlägerei

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen, gegen 4:40 Uhr, kam es in einer Kneipe in der Goldbacher Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einer bislang unbekannten Personengruppe. Im Außenbereich des Lokals wurde der 26-Jährige schließlich aus der 5-7 köpfigen Personengruppe auch tätlich attackiert.

Noch vor Eintreffen der hinzugezogenen Polizeistreifen hatte sich die Personengruppe entfernt. Im Nahbereich konnten bei Fahndungsmaßnahmen mehrere Personen angetroffen werden, die für die Tat in Frage kommen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Der 26-Jährige musste mit mehreren Verletzungen am Kopf in eine Klinik nach Offenbach verbracht werden.

Kradfahrer verliert Kontrolle

Hösbach. Schwere Verletzungen zog sich am Samstag, gegen 12.30 Uhr, der 57-jährige Fahrer einer Kawasaki zu, nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2307 von Hösbach kommend in Fahrtrichtung Rottenberg unterwegs und überholte mehrere Pkw. Am Ende des Überholmanövers verlor er, evtl. aufgrund eines technischen Mangels, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

mkl/Polizei Aschaffenburg