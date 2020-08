Erst Drogen und dann aufs Rad: Polizei stoppt drei Fahrer in Miltenberg

Bei der Kontrolle der jeweiligen Fahrradfahrer, konnten bei diesen drogentypische Ausfallerscheinungen durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Aufgrund der polizeilichen Feststellungen wurde die Weiterfahrt der Fahrradfahrer von der Polizeistreife unterbunden und die Radfahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Den gemeinsamen Drogenkonsum kurz zuvor räumten sie gegenüber der Streife ein. Desweiteren konnten in den jeweiligen mitgeführten Rucksäcken der Radfahrer eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Hier erwartet die Radfahrer ein weiteres Strafverfahren, wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Holzdiebstahl in Rüdenau

Rüdenau. In der Zeit zwischen dem 1.Juli und dem 28. August wurde von einem landwirtschaftlichen Grundstück in Rüdenau,, Gemarkung „Langenacker“, mehrfach Holz von einem dort lagernden Holzstapel (Buchenholz) entwendet. Insgesamt rund 1 Festmeter. Zum Täter konnten bei Anzeigenerstattung keine Hinweise erlangt werden. Den Gesamtbeuteschaden beziffert der Anzeigeerstatter auf ca. 90 Euro.

Sandsteindiebstahl in Rüdenau

Rüdenau. In der Zeit zwischen dem 20.Juli und dem 3.August entwendete eine derzeit unbekannte Person Sandsteine von einer gemeindeeigenen Trockenmauer in Rüdenau, Gemarkung „Oberer Bullauer Bergweg“. Nach Feststellung der „Abtragung der Trockenmauer“ durch die Gemeinde wurde der Diebstahl nachträglich zur Anzeige gebracht. Der Beuteschaden liegt bei rund 6000 Euro. Bei Anzeigeerstattung konnten keine Hinweise auf den Täter erlangt werden.

Aufgeschlitztes Sprungtuch bei Trampolin an der Mainpromenade Miltenberg

Miltenberg. In der Zeit zwischen dem 28. August, 22.30 Uhr und 29.August, 6 Uhr, wurde in Miltenberg, in der Mainstraße – Mainpromenade, die Sprungplane eines dort aufgebauten Trampolins durch unbekannte Täter aufgeschlitzt und hierdurch erheblich beschädigt und unbrauchbar gemacht . Den hier entstandenen Sachschaden beziffert der geschädigte Anzeigeerstatter auf rund 500 Euro.

Schlangenlinienfahrer in Kleinheubach

Kleinheubach. Am 30.August, gegen 0.50 Uhr, wurde in Kleinheubach, in der Dientzenhofer Straße, der Fahrer eines Pedelec durch eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser kam ins Visier der Streife, da er in auffälligen Schlangenlinien die vor genannte Straße befuhr. Bei der Kontrolle des Pedelecfahrers konnten drogentypische Ausfallerscheinungen bei diesem festgestellt werden. Die Weiterfahrt des Schlangenlinienfahrers wurde vor Ort durch die Polizei unterbunden. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr.

mkl/Polizei Miltenberg