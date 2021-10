Drei Personen verletzt bei Unfall auf B26 bei Babenhausen

Ein 35-jähriger Mann aus Aschaffenburg fuhr mit seinem weißen Renault die B26 von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg. Auf Grund eines vorausfahrenden, abbiegenden Fahrzeuges musste der 35-jährige Mann an einer Einmündung zu einem Waldparkplatz anhalten. Der dahinterfahrende 32-jährige Mann aus Ober-Ramstadt bemerkte dies rechtzeitig und hielt ebenfalls an und wartete. In dem Fahrzeug des 32-jährigen Mannes befand sich dessen 28-jährige Ehefrau und drei Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren.

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Erlenbach am Main, die in selber Richtung die B26 befuhr, bemerkte diese Situation zu spät und fuhr dem Fahrzeug des 32-jährigen Mannes auf. Durch den Zusammenstoß wurden die drei beteiligten

Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin sowie ein fünf Jahre altes Kind verletzt. Die Unfallverursacherin aus Erlenbach wurde ebenfalls durch den Zusammenstoß und die auslösenden Airbags verletzt. Alle verletzten Personen wurden durch

herbeigerufene Rettungssanitäter versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von ca. 25.000,00 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge war die B26 im Bereich der Unfallörtlichkeit für einen Zeitraum von ca. 1 Stunde einspurig gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer: 06071 / 9656 0 zu melden.