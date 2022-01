Drei Männer schlagen und treten Mann in Kreuzwertheim

Nachdem die Täter vom Geschädigten abließen, begab sich dieser eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Angriff erlitt der Mann leichte Verletzungen. Sachdienliche

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Treppe in Marktheidenfeld geschrammt - Fahrer flüchtet

Marktheidenfeld - Lkr. Main-Spessart - bereits am Dienstag, den 04.01.2022, kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Untertorstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte die Treppe einer dortigen Schneiderei und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Treppe entstand ein Sachschaden, der auf eine Höhe von 500,- Euro geschätzt wird.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld