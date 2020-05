Drei Leichtverletzte nach Unfall in Laufach

Gegen 22.30 Uhr war ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Bundesstraße aus Richtung Lohr kommend in Fahrtrichtung Laufach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Peugeot überschlug sich im Grünstreifen und blieb schließlich an einer Böschung stehen.

Sowohl der Fahrer, wie auch ein 19-jähriger Mitfahrer und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Überschlag leicht verletzt. Alle drei wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Laufach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn.

Der Peugeot hat vermutlich nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Die Bundesstraße musst für gut eine Stunde komplett gesperrt werden.

rah