Drei Leichtverletzte bei Unfall nahe Seligenstadt

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Hanau hielt mit seinem Fahrzeug aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand der Dudenhöfer Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle. Trotz ordnungsgemäßer Absicherung mit Warndreieck und Warnblinker übersah ein 59-jähriger Seligenstädter mit seinem Daimler-Benz das Pannenfahrzeug und fuhr auf. Er selbst und zwei Insassen des BMW wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der Fahrer des Pannenfahrzeugs, der sich außerhalb befand, blieb unverletzt.