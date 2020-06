Drei junge Frauen bei Unfall in Aschaffenburg verletzt

Gegen 21.30 Uhr war eine 18-jährige Mini-Fahrerin auf der Hanauer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Maximilianstraße hielt sie nach ersten Erkenntnissen am Fahrbahnrand an. Als sie kurz darauf wieder anfuhr und verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links in die Maximilianstraße abbiegen wollte, übersah sie einen von hinten kommenden Opel. Der Opelfahrer bremste noch stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Fahrerseite des Minis.

Während der Opelfahrer mit einem Schrecken davonkam, mussten die drei Frauen aus dem Mini nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro summieren.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Hanauer Straße im Bereich der Unfallstelle gut eine Stunde komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler