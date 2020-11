Drei Jugendliche bei Diebestour in Trennfurt erwischt - Polizei sucht weitere Geschädigte

Die scheinbar jugendlichen Täter versuchten, an den Fahrzeugen die Autotüren zu öffnen und entfernten sich in Richtung Schwimmbad. Im dortigen Bereich konnten Polizeistreifen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung drei 15-jährige Klingenberger antreffen, auf die die übermittelte Beschreibung der verdächtigen Jugendlichen passte. Bei ihrer Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten bei den jungen Männern diverse Scheckkarten, Tabakwaren, Zubehör zum Drehen von Zigaretten und Münzen sicher.

Diese dürften aus vermutlich unverschlossen abgestellten Auto im Bereich Trennfurt, evtl. auch Klingenberg oder Wörth stammen. Bei einer ersten Überprüfung der aufgefundenen Gegenstände konnte anhand von Daten auf einer Scheckkarte eine Anwohnerin der ankergasse als Geschädigte ermittelt werden.

Die Jugendlichen dürften jedoch noch aus weiteren Fahrzeugen Wertsachen mitgenommen haben. So wurde ein auffälliger Laserpointer, ein abgebrochener Mercedesstern, Longpapers OCB Slim, Drehzigarettenzubehör und diverses Münz- und Scheingeld, das vermutlich in der Ablage im Pkw zurückgelassen wurde, sichergestellt. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Die in der Nacht festgenommenen Jugendlichen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen nach Hause entlassen.

Einbruch in Leidersbacher Tankstelle

Leidersbach. Am Sonntagabend, in der Zeit von 22.11.2020 20:00 (So) - 22.11.2020 21:00 (So) ist ein noch Unbekannter in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Leidersbacher Hauptstraße eingebrochen. Der noch unbekannte Täter warf eine Scheibe des Gebäudes mittels eines Steines ein, vergrößerte das hierdurch entstandene Einstiegsloch und stieg dann in den Verkaufsraum ein. Hier begab sich der Täter zielgerichtet zu den hinter der Theke gelagerten Tabakwaren und entwendete von dort gelagerte Zigaretten. Insgesamt richtete der Einbrecher einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Kölner Kennzeichen entwendet

Erlenbach. Am Samstag/Sonntag, 21.11.2020 19:00 (Sa) - 22.11.2020 09:00 (So), hat ein noch unbekannter in der Dr. Vits-straße ein amtliches Kennzeichen entwendet. Der Täter machte sich an einem roten VW-Transporter, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, zu schaffen. Nachdem er die Kunststoffhalterung des Kennzeichens geöffnet hatte, ließ er das hinter amtliche Kennzeichen, K-LP6022, mitgehen.

Vermutlich Jugendliche zünden hohlen Apfelbaum in Sulzbach an

Sulzbach-Soden. Zu einem Kleinbrand mussten die Helfer der Sodener Wehr am Sonntag Abend gegen 17.25 Uhr ausrücken. Von Anwohnern war ein brennender Apfelbaum gemeldet worden. Die Wehrleute fanden den innen hohlen Apfelbaum brennend vor. Scheinbar hatten drei Jugendliche, die auf der Anfahrt von den Wehrleuten bemerkt wurden, gezündelt und das Innere des hohen Apfelbaums angebrannt. Um das Feuer ordentlich löschen zu können mussten die Wehrleute den Apfelbaum fällen.

Wer Hinweise auf die drei jugendlichen Flüchtenden geben kann, wird um Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg gebeten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0