Personen aus drei Haushalten grillen gemeinsam: 250 Euro Bußgeld

Nach einer Mitteilung über eine Grillfeier wurden in Thüngen gegen 18.45 Uhr insgesamt sechs Personen aus drei Hausständen angetroffen, die sich nicht an die geltenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung hielten. Bei einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße in Karlstadt gegen 21.55 Uhr stellte sich heraus, dass die Insassen, drei junge Erwachsene, drei verschiedenen Hausständen zugehörig waren. Alle Betroffenen Personen müssen nun mit einem Bußgeld von mindestens 250 Euro rechnen.

Karlstadt/Mühlbach. Am Freitag gegen 16.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg die Staatsstraße zwischen Stadelhofen und Mühlbach (St2438). In einer der engen Kurven vor Mühlbach verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Suzuki, stürzte und schlitterte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Hierbei zog er sich einen Oberschenkelbruch zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik in Würzburg gebracht werden. Die St2438 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt, im Einsatz waren neben einer Streife der Polizei Karlstadt die Feuerwehren von Stadelhofen und Karlstadt, Rettungsdienst sowie ein SAR (Search and Rescue) Hubschrauber der Bundeswehr.

Zwei Fälle von Jagdwilderei

Himmelstadt. Am 20. und am 22. April kam es jeweils zu einem Fall von Jagdwilderei im Bereich der Weinberge bei Himmelstadt und in der Nähe des Modellflugplatzes. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde - vermutlich mittels einer Armbrust oder durch Pfeil und Bogen - je eine Rehgeiß (eine davon trächtig) getötet. Die getöteten Rehe wurden anschließend durch den Täter liegen gelassen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges in diesem Bereich aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 zu melden.

Unfallflucht bei Überholvorgang

Karlstadt. Am Freitag gegen 9.45 Uhr kam es auf der B27 bei Karlstadt kurz vor der Einfahrt nach Stetten zu einem Unfall beim Überholen. Ein Verkehrsteilnehmer mit einem braunen Skoda wollte einen vor ihm fahrenden grauen Ford Kombi und einen davor befindlichen LKW überholen. Als er auf Höhe des Fords war, scherte auch dieser zum Überholen aus, so dass der Skodafahrer ausweichen musste und sein Wagen mit einem Leitpfosten kollidierte. Der unfallbeteiligte Fahrer des Fords fuhr anschließend weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Ford machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 zu melden.

Polizei Karlstadt/mm