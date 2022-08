Drei Frauen nach frontalem Autounfall in Mespelbrunn-Hessenthal schwer verletzt

Gegen 10.45 Uhr war die Fahrerin eines Fiats von Hessenthal kommend auf der Staatstraße 2312 in Richtung Bessenbach unterwegs. Aus bisher ungeklärten gründen kam sie aus einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fiat-Fahrerin in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden.

Während die Unfallverursacherin schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, wurden eine Mitfahrerin im Fiat und die Mercedesfahrerin die ebenfalls schwer verletzt wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Mespelbrunn-Hessenthal, Weibersbrunn und Heimbuchenthal sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Beide Autos haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Staatsstraße war über zwei Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ralf Hettler