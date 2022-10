Drei Fälle von Straßenraub - Polizei fasst Trio

Die Kriminalpolizei Gelnhausen geht davon aus, dass das Trio für zwei weitere am Wochenende begangene Straßenraubüberfälle verantwortlich ist. So begegneten am frühen Sonntag (0.40 Uhr) am Bahnhof Wächtersbach drei Jugendliche auf ihrem Heimweg drei jungen Männern, die nach ersten Erkenntnissen sofort auf die Geschädigten eingetreten und Geld gefordert haben. Sie erbeuteten mehrere Geldscheine und flüchteten auf zwei Fahrrädern. Bereits am Samstag, gegen 21.10 Uhr, wurde ein 17-Jähriger in der Graslitzer Straße von drei Personen angegriffen. Diese nahmen ihm sein Geld sowie sein Fahrrad ab. Parallel zu den vorläufigen Festnahmen der drei Verdächtigen, die nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Hoher Schaden und Blutentnahme nach Unfall

Hanau. Nach einem Unfall am Samstagmorgen musste ein 19-jähriger Hanauer zur Blutentnahme auf die Polizeiwache mitkommen. Gegen 8.15 Uhr wollte er mit seinem VW aus dem Grünen Weg in die Julius-Leber-Straße abbiegen. Hierbei kam der 19-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Steinmauer sowie einen Stromkasten. Der Schaden wird insgesamt auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Hanauer wurde leicht verletzt. Zudem soll er nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss gestanden haben. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Binnen 25 Minuten Kombi auf Parkplatz beschädigt

Hanau-Klein-Auheim. Innerhalb von 25 Minuten beschädigte am Dienstagnachmittag ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Reitstraße abgestellten Mercedes B-Klasse Kombi und fuhr davon. Gegen 14.35 Uhr stellte die Fahrerin den Daimler ab. Als sie gegen 15 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Schaden in Höhe von etwa 1.800 Euro an der Tür auf der Beifahrerseite.

Hinweise nimmt die Polizei Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.