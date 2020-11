Drei Autos zusammengeschoben: Auffahrunfall in Wertheim

Gegen 16.30 Uhr musste ein 60-Jähriger seinen VW auf der Würzburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine 28-Jährige, die in ihrem Mercedes dahinter folgte, bremste ihren Wagen ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 24 Jahre alter Ford-Fahrer übersah wohl die vor ihm stehenden Autos und fuhr auf das Heck des Mercedes auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den VW geschoben wurde. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, jedoch musste keines der Autos abgeschleppt werden.

Unfall auf der Hauptstraße

Tauberbischofsheim. Weil ein 74-Jähriger wohl beim Abbiegen nicht richtig aufpasste, kam es am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim zum Unfall. Der Mann wollte gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes aus dem Glockenweg in die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei den dort fahrenden Citroen eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

xere/Polizei Heilbronn